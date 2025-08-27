Selon le WSJ, Apple fait un effort radio dans un contexte de concurrence acharnée dans le domaine de l'écoute de musique en continu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O va distribuer ses stations de radio sur un réseau mondial de haut-parleurs domestiques et de voitures connectées, dans le but d'étendre la portée de son service musical, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Les six stations de radio du fabricant de l'iPhone seront disponibles pour la première fois en dehors de son application grâce à un accord avec la plateforme de radio numérique TuneIn, selon le rapport.

L'arrivée d'Apple sur le marché de la radio intervient alors que la concurrence dans le secteur du streaming musical s'intensifie, avec des sociétés telles que Spotify SPOT.N qui s'efforcent de prendre en charge de nouveaux formats tels que les podcasts vidéo et les messages .

À partir de mercredi, les stations d'Apple seront accessibles aux 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels de TuneIn, selon le rapport.

La société basée à Cupertino, en Californie, avait approché TuneIn au sujet d'un partenariat vers la fin de l'année dernière, selon le rapport, qui cite la directrice générale de la plateforme de radio numérique, Richard Stern.

La part de marché d'Apple en termes d'abonnés à la musique numérique aux États-Unis est tombée à 25 % à la fin de l'année dernière, contre 30 % en 2020, tandis que celle de Spotify a augmenté, indique le rapport, citant MIDiA Research.

Apple et TuneIn n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.