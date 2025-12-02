 Aller au contenu principal
Selon le Washington Post, les conseillers en vaccins de RFK Jr. doivent examiner si les vaccins provoquent des allergies
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les conseillers fédéraux en matière de vaccins sélectionnés par le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoient d'examiner si les vaccins du calendrier de vaccination des enfants sont à l'origine de l'augmentation des allergies et des troubles auto-immuns, a déclaré le nouveau président du groupe, Kirk Milhoan, au Washington Post.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:13

    Pour les évangélistes, la vaccination va à l'encontre de la volonté de Dieu..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!

