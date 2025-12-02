Selon le Washington Post, les conseillers en vaccins de RFK Jr. doivent examiner si les vaccins provoquent des allergies

Les conseillers fédéraux en matière de vaccins sélectionnés par le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoient d'examiner si les vaccins du calendrier de vaccination des enfants sont à l'origine de l'augmentation des allergies et des troubles auto-immuns, a déclaré le nouveau président du groupe, Kirk Milhoan, au Washington Post.