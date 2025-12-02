Selon le Washington Post, les conseillers en vaccins de RFK Jr. doivent examiner si les vaccins provoquent des allergies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les conseillers fédéraux en matière de vaccins sélectionnés par le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoient d'examiner si les vaccins du calendrier de vaccination des enfants sont à l'origine de l'augmentation des allergies et des troubles auto-immuns, a déclaré le nouveau président du groupe, Kirk Milhoan, au Washington Post.
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer