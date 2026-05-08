Selon le Wall Street Journal, Trump envisagerait de limoger le directeur de la FDA, Makary

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump envisage de limoger Marty Makary, directeur de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer