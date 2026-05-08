Selon le Wall Street Journal, Trump envisagerait de limoger le directeur de la FDA, Makary

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Le président américain Donald Trump envisage de limoger Marty Makary, directeur de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.