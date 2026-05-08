Selon le Wall Street Journal, Trump envisagerait de limoger le directeur de la FDA, Makary

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Le président Donald Trump prévoit de limoger le commissaire de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), Marty Makary, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Ce projet n'est toutefois pas encore définitif et pourrait changer, précise l'article.

M. Makary, chirurgien oncologue à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins, a été confirmé au poste de commissaire de la FDA en mars 2025.

Il est l'auteur de best-sellers sur les coûts des soins de santé et sur ce qu'il décrit comme les échecs de la médecine moderne. Il a également été l'un des principaux défenseurs du mouvement « Make America Healthy Again » (Rendre à l'Amérique sa santé) lancé par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy.

Le HHS, qui supervise la FDA, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Au cours de la semaine dernière, les rumeurs concernant le départ potentiel de M. Makary se sont intensifiées, attirant davantage l'attention et alimentant les spéculations.