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Selon le Wall Street Journal, Trump envisagerait de limoger le directeur de la FDA, Makary
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 19:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte, mention au paragraphe 4)

Le président Donald Trump prévoit de limoger le commissaire de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), Marty Makary, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Ce projet n'est toutefois pas encore définitif et pourrait changer, précise l'article.

M. Makary, chirurgien oncologue à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins, a été confirmé au poste de commissaire de la FDA en mars 2025.

Il est l'auteur de best-sellers sur les coûts des soins de santé et sur ce qu'il décrit comme les échecs de la médecine moderne. Il a également été l'un des principaux défenseurs du mouvement « Make America Healthy Again » (Rendre à l'Amérique sa santé) lancé par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy.

Le HHS, qui supervise la FDA, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Au cours de la semaine dernière, les rumeurs concernant le départ potentiel de M. Makary se sont intensifiées, attirant davantage l'attention et alimentant les spéculations.

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