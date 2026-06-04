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Selon le Wall Street Journal, Meta repousse à plusieurs reprises la sortie d'un nouveau modèle d'IA destiné aux développeurs
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 05:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a reporté à plusieurs reprises son projet de lancement de l'API de son nouveau modèle d'IA Muse Spark à destination des développeurs et, mardi, aucune date de lancement n'était encore prévue, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information du WSJ, publiée mercredi.

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