Selon le Wall Street Journal, Meta repousse à plusieurs reprises la sortie d'un nouveau modèle d'IA destiné aux développeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O a reporté à plusieurs reprises son projet de lancement de l'API de son nouveau modèle d'IA Muse Spark à destination des développeurs et, mardi, aucune date de lancement n'était encore prévue, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information du WSJ, publiée mercredi.