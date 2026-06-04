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La PM ukrainienne dit que l'UE a donné son feu vert pour la première étape des discussions sur une adhésion
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 07:44

La Première ministre ukrainienne Yulia Svyrydenko et le Président français Emmanuel Macron

La Première ministre ukrainienne Yulia Svyrydenko et le Président français Emmanuel Macron

Tous ‌les pays membres de l'Union ​européenne ont donné leur feu vert pour ouvrir un premier chapitre de ​négociation d'adhésion avec l'Ukraine et la ​Moldavie, a déclaré ⁠jeudi la Première ministre ukrainienne.

"Bonne nouvelle", ‌a écrit Ioulia Svyrydenko sur le réseau social X. "Nous ​nous ‌rapprochons d'une adhésion à l'UE."

Chypre, ⁠qui occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a indiqué ⁠sur X ‌avoir commencé la préparation ⁠de l'ouverture formelle du premier ‌chapitre de négociations d'adhésion ⁠avec les deux pays.

"Il s'agit ⁠d'une étape ‌importante dans leur processus d'intégration ​européenne et ‌envoie un message fort quant à l'unité et à ​la détermination de l'UE."

Le premier chapitre de négociations, ⁠appelé "Fondamentaux", porte sur les critères économiques, le fonctionnement des institutions démocratiques et la réforme de l'administration publique.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française ​Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 08:33

    cela continue ,bientôt 28 pays si cela nous profitais, mais c'est le contraire. Nous n'avons plus d'industrie Il ne reste plus qu'à devenir une Fédération avec les mêmes règles financières .sauf la langue bien sûr ( même tva ,memes impôts société et revenus) Et ces pays voudrons repartir. Car leur richesse est basée sur l'exploitation des pays dit riches

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