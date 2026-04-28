Selon le Wall Street Journal, les constructeurs automobiles étrangers menacent de retirer leurs modèles les moins chers du marché américain en l'absence d'accord commercial

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Les constructeurs automobiles étrangers ont averti l'administration Trump qu'ils pourraient retirer leurs modèles de voitures les moins chers du marché américain si l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (, USMCA) n'était pas renouvelé ou s'il était édulcoré, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Les conseillers économiques de Trump ont été informés que certains constructeurs automobiles étrangers pourraient ne plus être en mesure de construire et de vendre des voitures moins chères sur le marché américain si l'USMCA venait à disparaître ou si une version renouvelée ne réduisait pas de manière significative les droits de douane sur les voitures et les pièces automobiles fabriquées en Amérique du Nord, indique l'article, citant des sources proches des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

L'industrie automobile a exhorté l'administration Trump à prolonger l'USMCA, qui doit faire l'objet d'un réexamen cette année. Les constructeurs automobiles considèrent cet accord commercial comme crucial pour la production automobile américaine.

Le Mexique et le Canada considèrent l' de l'USMCA comme un moyen d'alléger les droits de douane élevés imposés l'année dernière par Trump, qui ont causé des difficultés aux constructeurs automobiles et à d'autres secteurs dans une économie nord-américaine hautement intégrée.

L'année dernière, Trump a imposé un droit de douane de 25 % au titre de la sécurité nationale sur les exportations automobiles en provenance du Mexique et du Canada, contre zéro dans le cadre de l'USMCA, que Trump a lancé en 2020 comme « le plus grand accord commercial de tous les temps ».

Les trois pays doivent achever les travaux sur l' de l'accord commercial d'ici le 1er juillet, mais le calendrier a été compliqué par les tensions entre les États-Unis et le Canada au sujet des droits de douane de Trump.