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Selon le Wall Street Journal, la personne la plus riche d'Australie, Rinehart, prend une participation d'un milliard de dollars dans l'introduction en bourse de SpaceX
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La personne la plus riche d'Australie, la magnat des mines Gina Rinehart, a pris une participation de plus d'un milliard de dollars dans l'introduction en bourse record de SpaceX ( SPCX.O ), évaluée à 75 milliards de dollars, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier.

La société de Gina Rinehart, Hancock Prospecting, n'a pas confirmé le montant de sa participation dans SpaceX, la société d'Elon Musk. Elle a toutefois déclaré dans un communiqué: "Il s'agit d'un investissement important pour Hancock, et nous sommes ravis d'avoir reçu une allocation dans le cadre de cette introduction en bourse extrêmement populaire et sursouscrite."

Elle a salué Musk pour avoir bâti deux des dix plus grandes entreprises mondiales.

“Nous considérons SpaceX comme une entreprise rare: dirigée par une personne véritablement exceptionnelle, techniquement hors du commun et opérant dans des secteurs cruciaux, avec un potentiel à long terme”, a déclaré Gina Rinehart, dont la fortune repose sur le minerai de fer extrait par sa société, Hancock Prospecting.

Hancock, qui est un investisseur majeur dans des projets liés aux minéraux critiques, a pour objectif de collaborer avec SpaceX pour répondre à ses besoins en minéraux.

“À l’avenir, nous voyons également la possibilité d’accords mutuellement avantageux entre SpaceX et les investissements importants de Hancock Prospecting dans les minéraux critiques, à mesure que la demande augmente pour les matériaux et les infrastructures nécessaires au soutien des technologies de pointe”, a déclaré Garry Korte, directeur général de Hancock, dans le communiqué.

Hancock est un investisseur majeur dans toute une série d’entreprises spécialisées dans les terres rares, notamment MP Materials et Rare Earths Americas ( REA.A ), basées aux États-Unis, ainsi que l’australienne Lynas Rare Earths ( LYC.AX ), sans oublier le producteur de lithium Liontown Resources ( LTR.AX ), parmi bien d’autres.

Il a renforcé ses positions dans les secteurs de la défense, de l'or et des terres rares au sein de son portefeuille américain de 3,3 milliards de dollars cette année, comme l'ont révélé des documents déposés le mois dernier .

L'investissement de Rinehart dans SpaceX s'est avéré être un succès immédiat. Les actions ont bondi de 19 % lors de leur introduction en bourse vendredi dernier, portant la valeur de l'entreprise au-delà des 2.000 milliards de dollars et en faisant la sixième plus grande entreprise américaine, les investisseurs s'étant rués sur l'occasion d'acquérir une part de l'empire tentaculaire de Musk, qui s'étend des fusées aux satellites en passant par l'IA.

Tout en saluant les prouesses entrepreneuriales de Musk, Rinehart l'a également qualifié de patriote pour avoir réduit les effectifs fédéraux américains par le biais du Département de l'efficacité gouvernementale du président Donald Trump (DOGE).

“SpaceX est un autre exemple clair de la raison pour laquelle le monde a besoin de plus d’esprit d’entreprise, de plus de bâtisseurs et de beaucoup moins de bureaucratie”, a déclaré Rinehart.

Gina Rinehart s'est elle aussi engagée de plus en plus en politique, encourageant certains des électeurs les plus fortunés d'Australie à retirer leur soutien aux conservateurs libéraux-nationaux de l'opposition au profit du parti populiste et anti-immigration One Nation .

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