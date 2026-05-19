Selon le Wall Street Journal, Google et Blackstone s'apprêtent à créer une nouvelle entreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, et Blackstone BX.N prévoient de lancer une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle dans le cloud, qui utilisera les puces spécialisées de Google, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

Blackstone devrait apporter 5 milliards de dollars en fonds propres et détenir une participation majoritaire dans cette entreprise américaine dont le nom n'a pas été divulgué, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.