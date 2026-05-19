Selon le Wall Street Journal, Google et Blackstone prévoient de créer une coentreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud, dotée d'un financement de 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

Alphabet (Google GOOGL.O ) et Blackstone ( BX.N ) prévoient de lancer une société spécialisée dans l'intelligence artificielle dans le cloud utilisant les puces spécialisées de Google, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, devrait apporter 5 milliards de dollars en fonds propres et détenir une participation majoritaire dans cette entreprise américaine dont le nom n'a pas été divulgué, l'accord devant être annoncé dans quelques heures, selon l'article.

Google fournira du matériel, notamment ses puces spécialisées appelées "Tensor Processing Units" (TPU), ainsi que des logiciels et des services à cette entreprise, a rapporté le WSJ.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Google et Blackstone n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Selon les analystes et les investisseurs, Google s'approprie une part importante de la nouvelle demande en matière d'informatique basée sur l'IA, grâce à ses outils professionnels et à ses puces sur mesure qui ont séduit des clients tels qu'Anthropic.

Benjamin Treynor Sloss, cadre de longue date chez Google, occupera le poste de directeur général de cette nouvelle entreprise, selon l’article du WSJ.

Les plus grandes entreprises mondiales intensifient leurs investissements dans l'intelligence artificielle. Le mois dernier, Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta ont indiqué que les dépenses en IA ne ralentiraient pas, les dépenses combinées devant désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année, contre environ 600 milliards de dollars auparavant.