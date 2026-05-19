 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Wall Street Journal, Google et Blackstone prévoient de créer une coentreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud, dotée d'un financement de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 02:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

Alphabet (Google GOOGL.O ) et Blackstone ( BX.N ) prévoient de lancer une société spécialisée dans l'intelligence artificielle dans le cloud utilisant les puces spécialisées de Google, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, devrait apporter 5 milliards de dollars en fonds propres et détenir une participation majoritaire dans cette entreprise américaine dont le nom n'a pas été divulgué, l'accord devant être annoncé dans quelques heures, selon l'article.

Google fournira du matériel, notamment ses puces spécialisées appelées "Tensor Processing Units" (TPU), ainsi que des logiciels et des services à cette entreprise, a rapporté le WSJ.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Google et Blackstone n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Selon les analystes et les investisseurs, Google s'approprie une part importante de la nouvelle demande en matière d'informatique basée sur l'IA, grâce à ses outils professionnels et à ses puces sur mesure qui ont séduit des clients tels qu'Anthropic.

Benjamin Treynor Sloss, cadre de longue date chez Google, occupera le poste de directeur général de cette nouvelle entreprise, selon l’article du WSJ.

Les plus grandes entreprises mondiales intensifient leurs investissements dans l'intelligence artificielle. Le mois dernier, Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta ont indiqué que les dépenses en IA ne ralentiraient pas, les dépenses combinées devant désormais dépasser les 700 milliards de dollars cette année, contre environ 600 milliards de dollars auparavant.

Valeurs associées

ALPHABET-A
396,9400 USD NASDAQ +0,04%
BLACKSTONE
117,060 USD NYSE -0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,6 -0,08%
CAC 40
7 987,49 +0,44%
Or
4 556,96 -0,22%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
NANOBIOTIX
42,72 -2,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank