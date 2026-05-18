Selon le Wall Street Journal, Elliott a pris une participation importante dans Bio-Rad Labs, fournisseur d'outils pour les sciences de la vie

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L'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans le fournisseur américain de produits de diagnostic Bio-Rad Laboratories BIO.N et prévoit de faire pression sur la société pour qu'elle relance le cours de son action, qui affiche des performances médiocres, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Les actions de Bio-Rad ont chuté de plus de 18 % depuis le début de l'année.

Elliott a également pris une participation dans le fournisseur allemand d'équipements biopharmaceutiques Sartorius

SATG.DE , dans lequel Bio-Rad est un investisseur, selon l'article du WSJ, qui cite des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Elliott, Bio-Rad et Sartorius n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La taille exacte de la participation d'Elliott dans Bio-Rad ou Sartorius n'a pas été divulguée dans l'article.

L'activiste américain, très actif dans le secteur de la santé, estime que Sartorius est une entreprise de grande qualité dotée d'un fort potentiel de croissance, selon l'article.

Bio-Rad a récemment revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 après avoir enregistré une perte nette de 527 millions de dollars au premier trimestre. La société a attribué cette évolution à la variation de la juste valeur de marché de son investissement dans Sartorius AG.

L'action Bio-Rad a clôturé vendredi à 246,53 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 6,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.