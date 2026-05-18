Corée du Nord: Kim veut renforcer la première ligne contre "l'ennemi juré" sud-coréen

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'exprimant sur des questions militaires lors d'une réunion des commandants de division et de brigade de l'ensemble de l'armée, au siège du Comité central du Parti à Pyongyang, le 17 mai 2026. Photo fournie par KCNA ( KCNA VIA KNS / STR )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à renforcer les unités militaires de première ligne face à "l'ennemi juré" sud-coréen, rapporte lundi l'agence officielle KCNA.

Kim Jong Un a "présenté des plans pour (...) renforcer les unités de première ligne et d'autres unités majeures sur les plans militaire et technique", afin d'améliorer ses capacités de "dissuasion", selon une dépêche de KCNA.

Une photo publiée par KCNA montre M. Kim présidant une réunion d'officiers habillés en uniforme.

"Il a souligné que les commandants à tous les échelons de l'armée devaient continuer à affiner leur (...) vision de l'ennemi juré", est-il ajouté dans le texte faisant visiblement référence à la Corée du Sud.

Les deux pays voisins sont techniquement toujours en guerre depuis leur conflit de 1950-1953 conclu sur un armistice et non un traité de paix.

Malgré les volontés d'apaisement du président sud-coréen élu l'an dernier, Pyongyang rejette systématiquement les mains tendues de Séoul.

Kim Jong Un a également évoqué la politique d'Etat de "défense territoriale concernant le renforcement des unités de première ligne à la frontière sud, et la transformation de la ligne de démarcation en une forteresse imprenable".

Pour Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale, cette déclaration reflète les enseignements tirés de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, dans laquelle Pyongyang a apporté son soutien à Moscou en envoyant des troupes.

"Cette phrase reflète une prise de conscience des techniques de guerre par drones, des frappes de précision, de la guerre électronique et des champs de bataille multidomaines (sur plusieurs types de terrain, NDLR) observées lors de la guerre en Ukraine" et celle au Moyen-Orient, a-t-il rapporté à l'AFP.

En dépit de cette nouvelle annonce de durcissement militaire, une rare éclaircie se dessine depuis l'arrivée dimanche en Corée du Sud d'une équipe de football féminine nord-coréenne. Une telle visite sportive ne s'était pas produite en près de huit ans.

Le Naegohyang FC affrontera mercredi les Sud-Coréennes du Suwon FC en demi-finale de la Ligue des champions asiatique lors d'un match à guichet fermé. Des associations du Sud, financées par Séoul, prévoient de soutenir les deux équipes, la traversée de la frontière étant interdite aux supporters du Nord.