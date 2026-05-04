 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Wall Street Journal, Anthropic serait sur le point de conclure un accord de coentreprise dans le domaine de l'IA d'une valeur de près de 1,5 milliard de dollars avec des sociétés de Wall Street
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 04:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic est en train de finaliser la création d'une coentreprise d'environ 1,5 milliard de dollars avec Blackstone BX.N , Goldman Sachs GS.N et quelques autres sociétés de Wall Street afin de vendre des outils d'intelligence artificielle à des entreprises financées par des fonds de capital-investissement, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Anthropic, Blackstone et Hellman & Friedman sont les piliers de l'opération, et chaque société devrait investir environ 300 millions de dollars, selon l'article, qui ajoute que Goldman Sachs devrait également figurer parmi les investisseurs fondateurs, avec un apport d'environ 150 millions de dollars.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

BLACKSTONE
126,340 USD NYSE +0,65%
GOLDMAN SACHS GR
923,770 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank