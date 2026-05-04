Selon le Wall Street Journal, Anthropic serait sur le point de conclure un accord de coentreprise dans le domaine de l'IA d'une valeur de près de 1,5 milliard de dollars avec des sociétés de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Anthropic est en train de finaliser la création d'une coentreprise d'environ 1,5 milliard de dollars avec Blackstone BX.N , Goldman Sachs GS.N et quelques autres sociétés de Wall Street afin de vendre des outils d'intelligence artificielle à des entreprises financées par des fonds de capital-investissement, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
Anthropic, Blackstone et Hellman & Friedman sont les piliers de l'opération, et chaque société devrait investir environ 300 millions de dollars, selon l'article, qui ajoute que Goldman Sachs devrait également figurer parmi les investisseurs fondateurs, avec un apport d'environ 150 millions de dollars.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer