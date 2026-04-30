Selon le Wall Street Journal, Activist Engine Capital exhorte le sous-traitant gouvernemental KBR à envisager une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Engine Capital détient une participation d'environ 2% dans KBR KBR.N et exhorte ce prestataire du gouvernement à envisager une vente, estimant que les activités de la société sont sous-évaluées sur le marché boursier, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant une lettre.