Selon le Sunday Times, l'entreprise britannique Ocado va supprimer jusqu'à 1 000 emplois dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe britannique de technologie et d'épicerie en ligne Ocado OCDO.L prévoit de supprimer jusqu'à 1 000 emplois, soit environ 5 % de ses effectifs, dans le cadre d'une nouvelle campagne de réduction des coûts après une année difficile pour son activité d'entrepôt automatisé, a rapporté le Sunday Times.

Une annonce pourrait être faite dès ce mois-ci, la plupart des licenciements étant prévus au siège d'Ocado au Royaume-Uni parmi les équipes technologiques et les fonctions de back-office, y compris le service juridique, les finances et les ressources humaines, selon le rapport, citant une source anonyme.

Interrogé par Reuters sur ce rapport, un porte-parole du groupe Ocado a déclaré que l'entreprise réexaminait régulièrement ses activités.

"Si des décisions affectant nos employés sont prises, nous nous engageons à communiquer directement avec eux et à veiller à ce qu'ils soient soutenus tout au long du processus", a déclaré le porte-parole dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Ocado a subi des revers récents , notamment la décision d'un client, l' opérateur de supermarchés canadien Sobeys, de fermer son entrepôt robotisé de Calgary.

L'année dernière, l'épicier américain Kroger KR.N , le plus grosclient d'Ocado, a déclaré qu'il fermait trois entrepôts automatisés.

Ocado a déclaré en décembre qu'il serait en mesure de vendre sa technologie d'entrepôt robotisé à davantage de clients après l' expiration des accords d'exclusivité sur la plupart de ses marchés .

La technologie robotique permet aux magasins de récupérer et d'expédier les commandes de produits alimentaires en ligne à partir de vastes entrepôts. Les clients comprennent Aeon

8267.T au Japon, Lotte Shopping 023530.KS en Corée du Sud et Coles COL.AX en Australie.

En juillet, la société a réaffirmé que sa principale priorité était de générer un flux de trésorerie positif au cours de l'exercice 2025/26 - quia débuté en décembre - en réduisant les coûts, et de générer un flux de trésorerie positif sur l'ensemble de l'exercice suivant.

L'entreprise doit présenter ses résultats annuels le 26 février.