Selon le Sunday Times, l'entreprise britannique Ocado va supprimer jusqu'à 1 000 emplois dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts
08/02/2026

(Ajoute le contexte des paragraphes 7 à 9)

Le groupe britannique de technologie et d'épicerie en ligne Ocado OCDO.L prévoit de supprimer jusqu'à 1 000 emplois, soit environ 5 % de ses effectifs, dans le cadre d'une nouvelle campagne de réduction des coûts après une année difficile pour son activité d'entrepôt automatisé, a rapporté le Sunday Times.

Une annonce pourrait être faite dès ce mois-ci, la plupart des licenciements étant prévus au siège d'Ocado au Royaume-Uni parmi les équipes technologiques et les fonctions de back-office, y compris le service juridique, les finances et les ressources humaines, selon le rapport, citant une source anonyme.

Interrogé par Reuters sur ce rapport, un porte-parole du groupe Ocado a déclaré que l'entreprise réexaminait régulièrement ses activités.

"Si des décisions affectant nos employés sont prises, nous nous engageons à communiquer directement avec eux et à veiller à ce qu'ils soient soutenus tout au long du processus", a déclaré le porte-parole dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Ocado a subi des revers récents , notamment la décision d'un client, l' opérateur de supermarchés canadien Sobeys, de fermer son entrepôt robotisé de Calgary.

L'année dernière, l'épicier américain Kroger KR.N , le plus grosclient d'Ocado, a déclaré qu'il fermait trois entrepôts automatisés.

Ocado a déclaré en décembre qu'il serait en mesure de vendre sa technologie d'entrepôt robotisé à davantage de clients après l' expiration des accords d'exclusivité sur la plupart de ses marchés .

La technologie robotique permet aux magasins de récupérer et d'expédier les commandes de produits alimentaires en ligne à partir de vastes entrepôts. Les clients comprennent Aeon

8267.T au Japon, Lotte Shopping 023530.KS en Corée du Sud et Coles COL.AX en Australie.

En juillet, la société a réaffirmé que sa principale priorité était de générer un flux de trésorerie positif au cours de l'exercice 2025/26 - quia débuté en décembre - en réduisant les coûts, et de générer un flux de trésorerie positif sur l'ensemble de l'exercice suivant.

L'entreprise doit présenter ses résultats annuels le 26 février.

Valeurs associées

COLES GRP
16,3700 USD OTCBB 0,00%
KROGER
67,500 USD NYSE +1,24%
OCADO GROUP
230,950 GBX LSE +0,46%
