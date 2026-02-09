 Aller au contenu principal
JO 2026-Les USA en or en patinage artistique par équipe
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 00:07

Patinage artistique - Épreuve par équipes - Cérémonie de victoire

Patinage artistique - Épreuve par équipes - Cérémonie de victoire

‍Les Etats-Unis ont remporté ‌dimanche soir à Milan ​la médaille ⁠d'or dans l'épreuve de ⁠patinage ‍artistique par ⁠équipe, devant le Japon ​et l'Italie, conservant ainsi ⁠leur ​titre olympique.

Ilia Malinin ​a ​permis aux Américains ​de ⁠prendre l'ascendant sur les ‌Japonais à l'issue du programme libre masculin.

(Rory Carroll à ‌Milan)

