JO 2026-Les USA en or en patinage artistique par équipe

Patinage artistique - Épreuve par équipes - Cérémonie de victoire
Les Etats-Unis ont remporté dimanche soir à Milan la médaille d'or dans l'épreuve de patinage artistique par équipe, devant le Japon et l'Italie, conservant ainsi leur titre olympique.
Ilia Malinin a permis aux Américains de prendre l'ascendant sur les Japonais à l'issue du programme libre masculin.
(Rory Carroll à Milan)
