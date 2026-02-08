 Aller au contenu principal
Selon le Sunday Times, l'entreprise britannique Ocado va supprimer jusqu'à 1 000 emplois dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du porte-parole d'Ocado, du contexte et des détails du paragraphe 2)

Le groupe britannique de technologie et d'épicerie en ligne Ocado OCDO.L prévoit de supprimer jusqu'à 1 000 emplois, soit environ 5 % de ses effectifs, dans le cadre d'une nouvelle campagne de réduction des coûts après une année difficile pour son activité d'entrepôt automatisé, a rapporté le Sunday Times.

Une annonce pourrait être faite dès ce mois-ci, la plupart des licenciements étant prévus au siège d'Ocado au Royaume-Uni parmi les équipes technologiques et les fonctions de back-office, y compris le service juridique, les finances et les ressources humaines, selon le rapport, citant une source anonyme.

Interrogé par Reuters sur ce rapport, un porte-parole du groupe Ocado a déclaré que l'entreprise réexaminait régulièrement ses activités.

"Si des décisions affectant nos employés sont prises, nous nous engageons à communiquer directement avec eux et à veiller à ce qu'ils soient soutenus tout au long du processus", a déclaré le porte-parole dans un communiqué, sans donner plus de détails.

Le modèle commercial d'Ocado a subi un certain nombre de revers récents , notamment la décision de son partenaire canadien Sobeys de fermer son entrepôt robotisé de Calgary.

L'année dernière, l'épicier américain Kroger KR.N , le plus grand partenaire d'Ocado, a déclaré qu'il fermait trois entrepôts automatisés.

En juillet dernier, la société a réaffirmé que sa principale priorité était de dégager un flux de trésorerie positif au cours de l'exercice 2025/26 - qui commence en décembre - en réduisant les coûts, et de dégager un flux de trésorerie positif sur l'ensemble de l'exercice l'année suivante.

La société doit présenter ses résultats annuels le 26 février.

