Selon le site The Information, Nvidia s'apprête à investir jusqu'à 3 milliards de dollars dans Lancium, le développeur du centre de données Stargate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails tirés de l'article de The Information et du contexte)

Nvidia NVDA.O va investir jusqu’à 3 milliards de dollars dans Lancium, un développeur d’infrastructures énergétiques à l’origine du campus de centres de données Stargate au Texas, a rapporté vendredi le journal The Information.

* Selon cet article, le fabricant de puces investira dans un premier temps 2 milliards de dollars pour acquérir une participation d’environ 20 % dans Lancium, qui bénéficie du soutien de Blackstone BX.N .

* Nvidia pourrait investir 1 milliard de dollars supplémentaires si l’entreprise atteint certains seuils, notamment en matière de raccordements au réseau électrique, précise l’article, citant des sources proches du dossier.

* Dans le cadre de cet accord, Lancium et son portefeuille de terrains et de raccordements électriques représentent une valeur d’entreprise d’environ 10 milliards de dollars, selon The Information.

* Ces capitaux devraient aider Lancium à étendre ses activités alors qu’elle envisage une éventuelle introduction en bourse en 2027, précise l’article.

* Nvidia et Lancium n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* Stargate est une coentreprise entre SoftBank, OpenAI et Oracle visant à construire des centres de données. Le projet a été annoncé en janvier par le président américain Donald Trump, qui a déclaré que ces entreprises investiraient jusqu’à 500 milliards de dollars pour financer des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

* Lancium est propriétaire du « Lancium Clean Campus », un site de 1 000 acres situé à Abilene, au Texas, qui constitue le premier site opérationnel de l’initiative Stargate.