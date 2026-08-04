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Selon le président d'Apollo, les demandes de retrait d'un fonds de crédit privé non coté ont diminué de moitié
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 16:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les demandes de retrait de capitaux du fonds de crédit privé non coté d’Apollo Global APO.N ont diminué pour atteindre environ la moitié du niveau enregistré la dernière fois que le gestionnaire d’actifs avait donné cette possibilité aux investisseurs, a indiqué mardi la société.

“Même s'il est encore un peu tôt pour se prononcer… nous constatons que le volume des rachats est deux fois moins important que la dernière fois,” a déclaré Jim Zelter aux analystes lors d'une conférence téléphonique. Le fonds Apollo Debt Solutions (ADS), d’une valeur de 26 milliards de dollars, avait annoncé en juin qu’il rachèterait le maximum habituel de 5 % de ses parts, après que les investisseurs eurent demandé le rachat d’environ 16,8 % du total. Les particuliers fortunés se sont détournés des fonds de crédit privés cette année, en raison de craintes liées à la transparence, à la liquidité et à l’exposition aux logiciels.

Crédit privé

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