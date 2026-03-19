Selon le PDG de QatarEnergy, les attaques iraniennes ont mis hors service 17 % de la capacité de GNL du Qatar pour une durée pouvant atteindre cinq ans

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* Les contrats de GNL devront faire l'objet d'une déclaration de force majeure pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans

* Quelque 12,8 millions de tonnes de GNL par an hors service

* Cela représente une perte de revenus annuels d'environ 20 milliards de dollars

* ExxonMobil détient des participations dans les installations de GNL endommagées

* Les exportations de condensats, de GPL, d'hélium et de naphta seront également touchées

* L'expansion du champ nord de GNL du Qatar est retardée, il n'y a pas de travaux en cours

(Ajoute l'expansion du champ nord retardée, paragraphe 17) par Maha El Dahan, Andrew Mills et Yousef Saba

Des attaques iraniennes ont mis hors service 17 % de la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar, entraînant un manque à gagner annuel estimé à 20 milliards de dollars et menaçant l'approvisionnement de l'Europe et de l'Asie, a déclaré jeudi à Reuters le directeur général et ministre d'État aux affaires énergétiques de QatarEnergy.

Saad al-Kaabi a déclaré que deux des 14 trains de GNL du Qatar et l'une de ses deux installations de transformation du gaz en liquide (GTL) ont été endommagés lors de ces attaques sans précédent. Les réparations mettront sur la touche 12,8 millions de tonnes de GNL par an pendant trois à cinq ans, a-t-il déclaré dans une interview.

"Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que le Qatar - le Qatar et la région - ferait l'objet d'une telle attaque, surtout de la part d'un pays musulman frère, en plein mois de Ramadan, qui nous attaquerait de cette manière", a déclaré M. Kaabi.

Quelques heures plus tôt, l'Iran avait lancé une série d'attaques contre les installations pétrolières et gazières du Golfe, après les attaques israéliennes contre ses propres infrastructures gazières.

Selon M. Kaabi, l'entreprise publique QatarEnergy devra déclarer la force majeure pour les contrats à long terme de fourniture de GNL, d'une durée pouvant atteindre cinq ans, à destination de l'Italie, de la Belgique, de la Corée du Sud et de la Chine, en raison des deux trains endommagés.

"Il s'agit de contrats à long terme pour lesquels nous devons déclarer la force majeure. Nous l'avons déjà fait, mais il s'agissait d'une période plus courte. Maintenant, c'est la durée qu'il faudra", a-t-il déclaré.

IMPACT ET SOUS-PRODUITS D'EXXONMOBIL

QatarEnergy avait déclaré la force majeure sur l'ensemble de sa production de GNL, après des attaques précédentes sur son centre de production de Ras Laffan, qui a de nouveau été la cible de tirs mercredi.

"Pour que la production redémarre, il faut d'abord que les hostilités cessent", a-t-il déclaré.

La major pétrolière américaine ExxonMobil XOM.N est partenaire des installations de GNL endommagées, tandis que Shell SHEL.L est partenaire de l'installation de GTL endommagée, dont la réparation prendra jusqu'à un an.

ExxonMobil, basé au Texas, détient une participation de 34 % dans le train de GNL S4 et une participation de 30 % dans le train S6, a déclaré Kaabi.

Le train S4 affecte l'approvisionnement de l'entreprise italienne Edison EDNn.MI et d'EDFT en Belgique, tandis que le train S6 affecte l'entreprise sud-coréenne KOGAS, EDFT et Shell en Chine.

L'ampleur des dégâts causés par les attaques a ramené la région 10 à 20 ans en arrière, a-t-il déclaré.

"Et bien sûr, il s'agit d'un havre de paix pour beaucoup de gens, d'un endroit sûr où séjourner, etc. Je pense que cette image a été ébranlée."

Les retombées vont bien au-delà du GNL. Les exportations de condensats du Qatar diminueront d'environ 24 %, tandis que le gaz de pétrole liquéfié chutera de 13 %. La production d'hélium chutera de 14 %, et le naphta et le soufre diminueront tous deux de 6 %.

Ces pertes ont des conséquences allant du GPL utilisé dans les restaurants en Inde aux fabricants de puces de Corée du Sud qui utilisent de l'hélium.

La construction des unités endommagées a coûté environ 26 milliards de dollars, a indiqué M. Kaabi.

Aucun travail n'est actuellement en cours sur l'énorme projet d'expansion du North Field du Qatar, qui pourrait être retardé de plus d'un an, a-t-il ajouté.

"Si Israël a attaqué l'Iran, c'est entre l'Iran et Israël. Cela n'a rien à voir avec nous et la région", a-t-il déclaré.

"Et donc maintenant, en plus de cela, je dis que tout le monde dans le monde, que ce soit Israël, que ce soit les États-Unis, que ce soit n'importe quel autre pays, tout le monde devrait se tenir à l'écart des installations pétrolières et gazières."