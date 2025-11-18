Selon le NTSB, un câble mal fixé a provoqué une panne d'électricité avant le crash du navire de Baltimore en mars 2024

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des procédures d'audition) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré mardi qu'un câble mal fixé avait provoqué une panne d'électricité sur le cargo Dali qui s'est écrasé sur le pont Francis Scott Key de Baltimore en mars 2024, tuant six personnes et détruisant le pont.

Le NTSB tient une audience à Washington pour déterminer la cause probable de l'incident qui a tué six ouvriers de construction sur le pont.

Le personnel du NTSB a déclaré qu'il recommandait aux opérateurs d'effectuer des inspections périodiques des tableaux de distribution à haute tension et qu'il proposait des changements qui permettraient aux navires de se rétablir plus rapidement en cas de perte d'énergie.

Le NTSB a déjà indiqué que le Dali avait perdu son alimentation électrique à plusieurs reprises avant de s'écraser sur le Key Bridge, notamment lors d'une panne d'électricité au cours d'une opération de maintenance dans le port et peu de temps avant l'accident.

Les pannes d'électricité se produisent en mer et le NTSB envisage de nouvelles recommandations pour prévenir les collisions catastrophiques.

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ DES PONTS

En mars, le conseil a demandé une évaluation urgente de la sécurité de 68 ponts dans 19 États, y compris des ponts tels que le Golden Gate Bridge, le Chesapeake Bay Bridge, le Brooklyn Bridge et le George Washington Bridge.

L'examen porte sur les ponts construits avant 1991 et fréquentés par des navires de haute mer, qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de leur vulnérabilité.

L'accident d'un navire-école de la marine mexicaine sur le pont de Brooklyn en mai a également soulevé des inquiétudes quant aux risques que représentent les navires pour les ponts.

Le NTSB a déclaré l'année dernière que le Dali avait perdu de la puissance environ quatre minutes avant l'accident lorsque des disjoncteurs électriques se sont déclenchés inopinément, provoquant une perte de puissance de tout l'éclairage du navire et de la plupart des équipements alors qu'il se trouvait à 0,6 mile (1 km) du pont.

Le coût du pont de remplacement était initialement estimé entre 1,7 et 1,9 milliard de dollars, et son achèvement à la fin de l'année 2028. Lundi, des représentants de l'État ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que le pont coûte entre 4,3 et 5,2 milliards de dollars et n'ouvre à la circulation qu'à la fin de l'année 2030. Ils ont cité un nouveau système de protection des piles et une nouvelle conception plus longue et plus haute comme raisons de l'augmentation des coûts.

Le FBI mène une enquête criminelle sur l'effondrement.