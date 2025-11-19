Selon le NTSB, un câble mal fixé a provoqué une panne d'électricité avant le crash du navire de Baltimore en mars 2024

Un accident a tué des ouvriers en mars 2024

Selon le Maryland, la construction du pont coûtera deux fois plus cher et ne sera achevée qu'en 2030

La Commission a formulé une série de recommandations visant à prévenir de futurs incidents

(Mise à jour des commentaires et du contexte tout au long de l'article) par David Shepardson

Le NTSB a déclaré mardi qu'un câble mal fixé avait provoqué une panne d'électricité sur le cargo Dali de 984 pieds, entraînant sa collision avec le pont Francis Scott Key de Baltimore en mars 2024, qui a tué six ouvriers de la construction et détruit la travée.

L'enquête a révélé qu'un simple fil desserré dans le système électrique avait provoqué l'ouverture inopinée d'un disjoncteur, déclenchant une série d'événements qui ont entraîné deux pannes d'électricité sur le navire et une perte de propulsion et de direction.

Le NTSB a constaté que la bande d'étiquetage du câble empêchait le câble d'être complètement inséré, ce qui a entraîné une connexion inadéquate.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a comparé la recherche laborieuse du câble à la découverte d'un seul rivet mal fixé sur la Tour Eiffel. Le NTSB et le fabricant du navire, HD Hyundai Heavy 329180.KS , ont dû tester des milliers de fils pour trouver le problème, a-t-elle ajouté. "C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin."

La commission a également déclaré que l'absence de contre-mesures visant à réduire la vulnérabilité du pont aux impacts des navires de haute mer, qui auraient pu être mises en œuvre si une évaluation de la vulnérabilité avait été réalisée par l'autorité des transports du Maryland, avait contribué à l'effondrement du pont.

Le coût d'un pont de remplacement était initialement estimé entre 1,7 et 1,9 milliard de dollars et devait être achevé à la fin de 2028. Lundi, des représentants de l'État ont déclaré qu'ils s'attendaient désormais à ce que le pont coûte entre 4,3 et 5,2 milliards de dollars et n'ouvre à la circulation qu'à la fin de l'année 2030. Ils ont cité un nouveau système de protection des piles et une nouvelle conception plus longue et plus haute comme raisons de l'augmentation des coûts.

Le personnel du NTSB a recommandé aux opérateurs d'effectuer des inspections périodiques des tableaux de distribution à haute tension et a proposé des changements qui permettraient aux navires de se remettre plus rapidement d'une perte d'alimentation.

Le NTSB a déjà indiqué que le Dali avait subi plusieurs pannes d'électricité avant de s'écraser sur le Key Bridge, notamment lors de travaux de maintenance dans le port et peu avant l'accident.

Les pannes de courant se produisent en mer et le NTSBa formulé de nombreuses nouvelles recommandations pour prévenir les collisions catastrophiques, notamment à l'intention des garde-côtes américains. Il a également demandé à Hyundai Heavy d'intégrer "des méthodes appropriées d'installation des rubans d'étiquetage des câbles".

Le Key Bridge, comme beaucoup d'autres ponts, n'était pas équipé d'un système d'alerte pour empêcher les automobilistes de s'engager sur le pont en cas de danger.

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ DES PONTS

En mars, le conseil a demandé l'évaluation urgente de la sécurité de 68 ponts dans 19 États, y compris des ponts comme le Golden Gate Bridge, le Chesapeake Bay Bridge, le Brooklyn Bridge et le George Washington Bridge. Le NTSB a recommandé aux propriétaires de grands ponts d'envisager l'adoption de systèmes d'alerte pour les automobilistes capables de s'activer lorsqu'une menace est identifiée, afin d'empêcher immédiatement les automobilistes de s'engager sur le pont en cas d'urgence.

L'étude s'est concentrée sur les ponts construits avant 1991 et fréquentés par des navires de haute mer, qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de leur vulnérabilité.

Le NTSB a déclaré l'année dernière que le Dali avait perdu de l'énergie environ quatre minutes avant l'accident lorsque des disjoncteurs électriques se sont déclenchés inopinément, provoquant une perte d'énergie de tout l'éclairage du navire et de la plupart des équipements alors qu'il se trouvait à 0,6 mile (1 km) du pont.

Le FBI mène une enquête criminelle sur l'effondrement.

Homendy a indiqué que certains membres du personnel du navire se trouvaient toujours aux États-Unis.