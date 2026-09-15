Selon le NTSB américain, un tiers des réponses de la FAA aux recommandations de sécurité sont “inacceptables”

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(Ajout des commentaires du NTSB, de la FAA et de précisions dans les paragraphes 4 à 11)

par David Shepardson

Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré que les réponses apportées par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) à 11 des 33 recommandations formulées par le NTSB à la suite d’une collision en vol survenue en 2025 près de Washington, qui avait fait 67 morts, étaient “inacceptables” et ne répondaient pas aux préoccupations en matière de sécurité.

La collision, survenue en janvier 2025, entre un avion régional d’American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l’armée américaine près de l’aéroport national Ronald Reagan de Washington a constitué la catastrophe aérienne la plus meurtrière aux États-Unis depuis plus de deux décennies.

Le NTSB a indiqué que la FAA n’avait pas accepté de rendre obligatoire un système de sécurité essentiel connu sous le nom d’ADS-B In, ce qui figurait parmi les recommandations du bureau.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que ce système aurait pu alerter le pilote de l’avion de ligne 59 secondes avant la collision et l’équipage de l’hélicoptère 48 secondes avant celle-ci.

“Combien de décennies devront encore s’écouler avant que nous ne soyons contraints, encore et encore, de le recommander après chaque terrible tragédie?”, a déclaré Mme Homendy à Reuters.

Mme Homendy et les familles de certaines des victimes de la collision exhorteront à nouveau le Congrès mardi à adopter une législation visant à remédier aux causes de l’accident.

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, avait déclaré à Reuters en juillet que la FAA pouvait aller de l’avant avec l’ADS-B sans intervention du Congrès, mais qu’elle préférerait recevoir des orientations de la part des législateurs.

Dans une lettre consultée par Reuters et détaillant ses réponses au Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) mardi, la FAA a indiqué qu’elle réexaminait les itinéraires des hélicoptères dans six grandes villes, qu’elle avait achevé l’examen des itinéraires dans quatre villes et qu’elle avait publié une directive visant à séparer les avions et les hélicoptères.

Le NTSB a indiqué lundi que la FAA n’avait pas précisé si elle comptait élaborer des règles imposant l’utilisation de l’ADS-B In.

Le Bureau de la sécurité des transports formule des recommandations, puis publie des mises à jour sur l’avancement de ses efforts visant à convaincre les autorités de régulation d’apporter des changements. Il qualifie ces dernières d’“inacceptables” si l’agence n’est pas d’accord avec la recommandation, propose une alternative que le NTSB estime ne répondrait pas au problème, ou ne prend pas de mesures en temps opportun.

En janvier, le NTSB a constaté que des défaillances systémiques de la FAA avaient conduit à la collision de 2025, la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis 2001. Il a déclaré que l’accident avait été causé par la décision de la FAA d’autoriser les hélicoptères à voler à proximité de l’aéroport sans mesures de sécurité visant à les séparer des avions, ainsi que par son incapacité à examiner les données et à donner suite aux recommandations visant à éloigner le trafic d’hélicoptères de l’aéroport.

En avril, la Chambre des représentants des États-Unis a voté par 396 voix contre 10 l’adoption d’un projet de loi de réforme en profondeur de la sécurité aérienne visant à donner suite à des dizaines de recommandations, tandis qu’un projet de loi concurrent, connu sous le nom de “ROTOR Act”, a été adopté à l’unanimité par le Sénat américain en décembre, mais nécessitait une majorité des deux tiers à la Chambre pour être adopté selon la procédure d’urgence et a échoué à une voix près.