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Selon le Nikkei, le Japon et les États-Unis s'accorderont cette semaine sur le développement conjoint de minerais essentiels
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Japon et les États-Unis devraient se mettre d'accord pour développer conjointement les terres rares, le lithium et le cuivre lors du sommet de jeudi, a rapporté le Nikkei Business Daily mardi.

Les entreprises japonaises Mitsubishi Materials 5711.T et Mitsui & Co 8031.T devraient prendre part aux projets, qui comprennent une opération de raffinage des terres rares dans l'Indiana et le développement d'une mine de lithium en Caroline du Nord, selon Nikkei.

Ces projets constituent les derniers efforts en date pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, qui sont indispensables à la fabrication de certaines technologies de défense, de semi-conducteurs et de composants pour les énergies renouvelables.

La première ministre japonaise Sanae Takaichi doit rencontrer le président américain Donald Trump à Washington lors d'un sommet des dirigeants le 19 mars.

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