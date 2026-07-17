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Selon le New York Times, Meta et Anthropic seraient en pourparlers en vue d'un éventuel contrat de location de ressources informatiques d'une valeur de 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations, des détails et du contexte tout au long de l'article)

Meta Platforms META.O serait en pourparlers pour louer de la puissance de calcul à Anthropic dans le cadre d’un accord potentiel pouvant atteindre 10 milliards (XX milliards d'euros) de dollars sur deux ans, a rapporté vendredi le New York Times, citant trois personnes au courant des discussions.

À l’annonce de cette nouvelle, l’action du géant des réseaux sociaux a légèrement réduit ses pertes pour accuser une baisse de près de 3% dans un contexte de correction généralisée du secteur technologique.

Un tel accord aiderait Meta à se diversifier au-delà de son cœur de métier, la publicité, en générant de nouveaux revenus grâce à ses investissements dans les infrastructures et en le plaçant en concurrence directe avec CoreWeave CRWV.O et Nebius

NBIS.O , alors que l’adoption croissante d’outils avancés fait grimper les besoins en capacité de calcul.

Anthropic avait proposé cet accord en juin et Meta l’étudie actuellement, selon l’article.

Le créateur de Claude Code verserait à Meta des paiements mensuels sur une période de deux ans, bien que les conditions restent susceptibles d’évoluer, a rapporté le NYT, ajoutant que les deux sociétés auraient la possibilité de résilier l’accord de manière anticipée.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

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