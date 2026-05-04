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Selon le New York Times, la Maison Blanche envisage de soumettre les modèles d'IA à un contrôle avant leur mise sur le marché
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 21:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump envisage de mettre en place un contrôle gouvernemental sur les nouveaux modèles d'intelligence artificielle, a rapporté lundi le New York Times, citant des responsables informés des délibérations.

Selon le journal, le gouvernement américain discute actuellement d'un décret visant à créer un groupe de travail sur l'IA qui réunirait des dirigeants du secteur technologique et des responsables gouvernementaux afin d'examiner d'éventuelles procédures de contrôle.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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