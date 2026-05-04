Selon le New York Times, la Maison Blanche envisage de soumettre les modèles d'IA à des contrôles gouvernementaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 9, commentaire de la Maison Blanche)

Le président américain Donald Trump envisage d'instaurer un contrôle gouvernemental sur les nouveaux modèles d'intelligence artificielle, a rapporté lundi le New York Times, citant des responsables informés des délibérations.

Selon le journal, le gouvernement américain discute d'un décret visant à créer un groupe de travail sur l'IA qui réunirait des dirigeants du secteur technologique et des responsables gouvernementaux afin d'examiner d'éventuelles procédures de contrôle.

Un responsable de la Maison Blanche a refusé de confirmer ou d'infirmer cette information. “Toute annonce politique viendra directement du président. Les discussions concernant d'éventuels décrets présidentiaux relèvent de la spéculation.”

Le journal a indiqué que la Maison Blanche envisageait un processus officiel d’examen gouvernemental pour les nouveaux modèles d’IA.

Le Times a indiqué que ce changement pourrait être motivé par des inquiétudes concernant le nouveau modèle d’IA d’Anthropic, baptisé Mythos, dont les experts en cybersécurité avertissent qu’il pourrait amplifier considérablement la portée des cyberattaques complexes. Ses capacités de codage de haut niveau lui confèrent une aptitude potentiellement sans précédent à identifier les failles de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, ont déclaré les experts.

Cette initiative marquerait un revirement radical pour Trump, qui a toujours prôné une approche non interventionniste. En juillet, Trump a publié un plan d'action sur l'IA visant à assouplir les règles environnementales et à étendre considérablement les exportations d'IA vers les alliés, dans le but de maintenir l'avance américaine sur la Chine dans ce domaine technologique crucial.

Lors de son premier jour au pouvoir en 2025, Trump a abrogé un décret de 2023 signé par Joe Biden qui visait à réduire les risques que l'intelligence artificielle fait peser sur les consommateurs, les travailleurs et la sécurité nationale.

Le décret de Biden exigeait que les développeurs de systèmes d'IA présentant des risques pour la sécurité nationale, l'économie, la santé publique ou la sécurité des États-Unis communiquent les résultats des tests de sécurité au gouvernement américain, conformément à la loi sur la production de défense, avant leur mise à disposition du public.

En mars, la Maison Blanche a dévoilé au Congrès une politique en matière d'IA qui exhorte les législateurs à adopter une législation visant à devancer les réglementations des États, à protéger les enfants et à préserver les communautés des coûts énergétiques élevés liés à cette technologie en plein essor.