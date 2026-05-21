Selon le New York Times, Exxon pourrait obtenir des droits d'exploitation pétrolière au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le géant pétrolier américain Exxon Mobil
XOM.N serait en pourparlers pour acquérir des droits d'exploitation pétrolière au Venezuela, près de vingt ans après avoir été pratiquement expulsé du pays, a rapporté jeudi le New York Times, citant des sources proches du dossier.
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