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Selon le New York Times, Exxon pourrait obtenir des droits d'exploitation pétrolière au Venezuela
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 21:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant pétrolier américain Exxon Mobil

XOM.N serait en pourparlers pour acquérir des droits d'exploitation pétrolière au Venezuela, près de vingt ans après avoir été pratiquement expulsé du pays, a rapporté jeudi le New York Times, citant des sources proches du dossier.

Venezuela

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