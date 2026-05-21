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Selon le New York Times, Exxon pourrait obtenir des droits d'exploitation pétrolière au Venezuela
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 2)

Le géant pétrolier américain Exxon Mobil

XOM.N est en pourparlers pour acquérir des droits d'exploitation pétrolière au Venezuela, près de deux décennies après avoir été de fait expulsé du pays, a rapporté jeudi le New York Times, citant des sources proches du dossier.

L'accord, qui pourrait être finalisé et annoncé dès ce mois-ci, impliquerait la signature par Exxon de contrats pour l'exploitation de pétrole dans jusqu'à six gisements situés dans plusieurs régions du Venezuela, ajoute l'article.

Le président américain Donald Trump a exhorté les compagnies pétrolières à investir 100 milliards de dollars au Venezuela et à reconstruire le secteur énergétique après que les forces américaines ont capturé et destitué le président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier.

Exxon n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

En janvier, le directeur général d’Exxon, Darren Woods, avait qualifié le Venezuela de “non investissable” en l’absence de protections durables pour les nouveaux investissements, des propos qui lui avaient valu des critiques de la part du président Trump.

Exxon s'est retirée du Venezuela en 2007 après l'expropriation de ses actifs.

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