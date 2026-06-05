Selon le ministre, les nouveaux droits de douane américains et les exemptions prévues stimuleront la croissance en Indonésie

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Le ministre en charge de l'économie de l'Indonésie a déclaré vendredi qu'un droit de douane supplémentaire de 10 % imposé par les États-Unis sur les exportations du pays, associé aux exemptionsattendues pour certains de sesproduits phares, pourrait contribuer à stimuler la croissance économique.

Le représentant américain au commerce a proposé, dans le cadre de l' , des droits de douane de l' pouvant atteindre 12,5 % sur les importations en provenance de 60 pays après avoir déterminé qu'ils n'avaient pas réussi à freiner le commerce de biens fabriqués par le travail forcé, a annoncé Washington en début de semaine. Il a proposé un taux de 10 % pour l'Indonésie, inférieur à celui de certains de ses concurrents.

La déclaration du ministre en charge des affaires économiques, Airlangga Hartarto, est intervenue après sarencontre avec l'ambassadeur de l'USTR, Jamieson Greer, en marge des réunions de l'OCDE à Paris.

M. Airlangga a déclaré que la demande de l'Indonésie visant à obtenir 18 exclusions de produits dans le cadre de l'enquête au titre de la section 301 avait de bonnes chances d'être acceptée , sans toutefois fournir de détails.

« Ces mesures stratégiques constitueront sans aucun doute un formidable stimulant économique pour l'industrie indonésienne, réduiront les coûts d'exportation et renforceront la compétitivité de nos principaux produits de base sur les marchés intérieurs américains », a déclaré Airlangga.

Il s'attend à ce que les exportations de cathodes de cuivre de Freeport Indonesia, une société minière contrôlée par la société minière américaine Freeport McMoranmais dont l'actionnaire majoritaire est le gouvernement indonésien, soient exemptées des droits de douane américains au titre de la section 232.

L'annonce de l'USTR est intervenue avant l'expiration, le 24 juillet, d'un droit de douane temporaire de 10 % imposé par l'administration du président Donald Trump le 20 février, jour où la Cour suprême a invalidé les droits de douane de Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux.

Les États-Unis et l'Indonésie ont signé un accord sur l' arrangement tarifaire réciproque avant la décision de justice du 20 février, mais aucun des deux pays n'a ratifié cet accord.