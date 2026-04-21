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Selon le ministre, les investissements directs étrangers en Indonésie ont augmenté de 8,48 % au premier trimestre pour atteindre 14,58 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte)

L'investissement direct étranger en Indonésie au cours des trois premiers mois de 2026 a atteint 249,94 mille milliards de rupiah (14,58 milliards de dollars), en hausse de 8,48% d'une année sur l'autre en termes de rupiah, a déclaré le ministre de l'investissement Rosan Roeslani mardi en fin de journée.

Les données excluent les investissements dans les secteurs financier, pétrolier et gazier.

Les principales sources d'IDE au cours du premier trimestre ont été Singapour, Hong Kong, la Chine, les États-Unis et le Japon, a déclaré Rosan Roeslani.

(1 $ = 17 140,0000 rupiah)

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