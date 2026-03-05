Selon le ministère, plus de 20 000 Israéliens sont rentrés au pays depuis le début de la guerre aérienne avec l'Iran

Plus de 20 000 Israéliens sont rentrés dans le pays depuis le début de la guerre aérienne avec l'Iran qui a commencé samedi, a déclaré le ministère des Transports jeudi, ajoutant qu'environ 120 000 autres Israéliens actuellement à l'étranger cherchent à rentrer chez eux.

Israël a commencé à ouvrir son espace aérien jeudi et a autorisé une poignée de vols à atterrir à l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv.

L'espace aérien israélien a été fermé samedi au début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran, qui ont déclenché des tirs de barrage de missiles de l'Iran contre Israël, laissant des dizaines de milliers de passagers bloqués à l'étranger.

Le ministère a déclaré que ses données montrent que 120 000 Israéliens se trouvent actuellement à l'étranger et souhaitent rentrer en Israël, et que l'opération de rapatriement prendrait probablement de sept à dix jours.

L'autorité israélienne chargée de la population et de l'immigration a déclaré que près de 300 000 Israéliens avaient pris l'avion pour l'étranger au cours des trois derniers mois et les compagnies aériennes ont indiqué que des dizaines de milliers de clients souhaitaient rentrer.

Le ministère des transports a ajouté qu'il s'efforçait d'élargir les possibilités d'arrivée et de départ d'Israël par les voies aériennes, terrestres et maritimes.

Jusqu'à présent, la plupart des Israéliens sont arrivés en Israël par voie terrestre dans la ville d'Eilat, station balnéaire du sud de la mer Rouge.

Les compagnies aériennes israéliennes ont assuré des vols de rapatriement depuis des villes européennes vers Taba, en Égypte, et Aqaba, en Jordanie, à proximité d'Eilat.

Ces vols se poursuivront, mais les quatre compagnies aériennes israéliennes - El Al ELAL.TA , Israir ISRG.TA , Arkia et Air Haifa - ont commencé à desservir Tel Aviv. Alors que l'espace aérien est progressivement ouvert, seuls les vols entrants sont actuellement autorisés, à raison d'un seul atterrissage par heure, en raison des fréquents tirs de missiles en provenance d'Iran.

"Nous faisons tout pour que chaque Israélien rentre chez lui sain et sauf", a déclaré Miri Regev, ministre des transports et ancienne générale de brigade dans l'armée.

"Avec l'ouverture de l'espace aérien, le retour des Israéliens en Israël a commencé, et nous continuons à travailler 24 heures sur 24 avec toutes les parties pour élargir les options de retour et de départ du pays conformément aux restrictions de sécurité", a-t-elle ajouté.

Auparavant, les premiers avions à arriver à Ben Gourion étaient des vols Israir et Arkia en provenance de Rome, ainsi qu'un vol El Al en provenance d'Athènes. Des vols en provenance d'autres villes d'Europe, des États-Unis et d'Asie sont également prévus.

L'aéroport Ben Gourion a déclaré que les vols sortants reprendraient dimanche, mais qu'ils seraient dans un premier temps limités à 50 passagers par vol.

Les compagnies aériennes israéliennes ont interrompu la vente de billets entre le 15 et le 21 mars pour permettre aux clients dont les vols ont été annulés d'être pris en charge dès l'ouverture de l'espace aérien