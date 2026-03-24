Selon le Korea Economic Daily, SK Hynix pourrait lever jusqu'à 10 milliards de dollars en s'introduisant en bourse aux États-Unis

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Le sud-coréen SK Hynix 000660.KS envisage de lever 10 000 à 15 000 milliards de wons (10,03 milliards de dollars) par le biais d'une éventuelle cotation en bourse aux États-Unis, dans le but d' accroître sa capacité de production de puces mémoire avancées, a rapporté le Korea Economic Daily.

Une cotation aux États-Unis permettrait au fournisseur Nvidia NVDA.O d'accéder à un pool de capitaux plus large et pourrait contribuer à réduire l'écart de sa valorisation par rapport à ses homologues mondiaux tels que Micron MU.O , selon le journal.

Voici quelques détails:

* SK Hynix prévoit d'émettre de nouvelles actions pour soutenir une cotation de certificats de dépôt américains (ADRs), les fonds étant susceptibles d'être utilisés pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle et augmenter la capacité des produits de mémoire, a rapporté le journal, citant des sources industrielles anonymes.

* Le fabricant de puces, dans une déclaration à Reuters, a déclaré que l'entreprise examinait diverses mesures pour améliorer la valeur actionnariale, y compris une cotation ADR, mais a ajouté que rien n'a été finalisé.

* La semaine dernière, le président de SK Group Chey Tae-won a déclaré que SK Hynix étudiait la possibilité d'une cotation ADR aux États-Unis afin d'élargir sa base d'investisseurs au-delà de la Corée et d'accroître son exposition aux investisseurs mondiaux.

* En janvier, SK Hynix a déclaré qu'elle annulerait environ 12 200 milliards de wons d'actions propres, soit l'équivalent de 2,1 % du total des actions en circulation, dans le but d'accroître la valeur actionnariale .

* SK Hynix occupe la première place sur le marché des puces de mémoire à large bande passante, utilisées dans l'intelligence artificielle, avec une part de 57 %. Il détient également une part de 32 % du marché mondial des mémoires DRAM, utilisées dans les puces d'IA et les appareils électroniques, ce qui en fait le deuxième acteur après son rival Samsung Electronics 005930.KS , selon Counterpoint.

* Les actions de SK Hynix ont clôturé en hausse de 5,7 %, par rapport à une hausse de 2,7 % de l'indice de référence KOSPI

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(1 $ = 1 495,0000 won)