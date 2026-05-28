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Selon le Handelsblatt, le groupe allemand RWE envisage d'augmenter sa participation dans Amprion
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, envisage d'acquérir de nouvelles parts dans la société de gestion de réseau Amprion, a rapporté jeudi le Handelsblatt.

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