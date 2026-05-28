Selon le Handelsblatt, le groupe allemand RWE envisage d'augmenter sa participation dans Amprion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, envisage d'acquérir de nouvelles parts dans la société de gestion de réseau Amprion, a rapporté jeudi le Handelsblatt.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer