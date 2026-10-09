Selon le gouvernement américain, la plupart des adhérents aux régimes d'assurance-médicaments Medicare Advantage bénéficient de formules de haute qualité

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* Environ 37 % des contrats Medicare Advantage de 2027 de médicaments sur ordonnance obtiennent quatre étoiles ou plus

* Humana bondit en séance prolongée tandis que CVS recule après la publication des notes

* Le gouvernement a signalé un plan de couverture des médicaments d'Aetna en Californie en émettant un avertissement de faible performance

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3 à 5 et 14, évolution des cours aux paragraphes 6, commentaires de l'entreprise aux paragraphes 8 à 9 et 15 à 16, détails tout au long de l'article)

par Amina Niasse et Sahil Pandey

Le gouvernement américain a déclaré jeudi qu’environ 71 % des adhérents aux régimes de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage bénéficient actuellement de contrats qui obtiendront une note de qualité de quatre étoiles ou plus en 2027, une mesure visant à aider les consommateurs à comparer les régimes de santé.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), qui relèvent du ministère américain de la Santé et des Services sociaux,évaluent les régimes Medicare Advantage et les régimes de médicaments sur ordonnance sur une échelle de une à cinq étoiles, cinq étoiles correspondant à la meilleure qualité. Les notes les plus élevées donnent lieu à des primes versées par le gouvernement, qui représentent au total des milliards de dollars et stimulent les adhésions à ces régimes.

Selon un calcul d’Oppenheimer, environ 95 % des adhérents d’Humana étaient inscrits à des régimes ayant obtenu une note de quatre étoiles ou plus, soit une amélioration de 53 % par rapport à l’année précédente.

Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que l’amélioration des notes pourrait générer 3,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire pour Humana et offrir une meilleure visibilité sur ses résultats futurs.

Les notes moyennes d’UnitedHealth et de CVS ont baissé de 15 % par rapport à l’année précédente, a précisé M. Wiederhorn, tandis que celles d’Elevance et de Centene ont reculé respectivement de 10 % et 9 %.

L'action Humana HUM.N a progressé d'environ 14 % en séance prolongée, tandis que celles d'UnitedHealth et de CVS Health

CVS.N ont reculé respectivement d'environ 0,5 % et 4 %.

Le gouvernement a émis un avertissement de mauvaise performance à l’encontre d’un programme de médicaments sur ordonnance basé en Californie et géré par la filiale d’assurance Aetna de CVS Health.

Le président d’Aetna, Steve Nelson, a déclaré que les notes de performance de la société reflétaient les progrès réalisés dans ses services cliniques et l’amélioration des résultats de santé pour ses adhérents.

UnitedHealth Group UNH.N , l’un des plus grands prestataires de régimes Medicare Advantage aux États-Unis, a indiqué que ces notes correspondaient à ses attentes.

Ces entreprises gèrent des régimes Medicare Advantage soutenus par le gouvernement , destinés aux adultes âgés de 65 ans et plusainsi qu’ aux personnes en situation de handicap. Selon les données du cabinet de recherche en politique de santé KFF, les CMS verseront aux assureurs plus de 13 milliards de dollars de primes en 2026.

Le CMS a également indiqué qu’environ 37 % des contrats de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage qui seront proposés en 2027 ont obtenu une note globale de quatre étoiles ou plus.

Ces notes sont destinées à aider les bénéficiaires à comparer les régimes en fonction de critères tels que la satisfaction client, l’accès aux soins et la prise en charge des maladies chroniques. Les régimes cinq étoiles attirent davantage d’adhérents et peuvent en recruter de nouveaux tout au long de l’année.

Les notes de 2027 seront affichées pendant la période d’inscription ouverte à Medicare, qui s’étend du 15 octobre au 7 décembre, et auront une incidence sur les primes de qualité Medicare Advantage de 2028.

UnitedHealthcare et Aetna peuvent compenser les réductions des primes de qualité par des changements au niveau de leur effectif et grâce aux régimes de santé privés qu’elles gèrent, a déclaré M. Wiederhorn d’Oppenheimer.

Un porte-parole de Humana n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

"Ces résultats constituent une base solide pour de nouveaux progrès et nous sommes impatients de collaborer avec les CMS dans le cadre de la modernisation du programme de notation par étoiles", a déclaré un porte-parole d’UnitedHealthcare.