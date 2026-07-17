Selon le Financial Times, Trump Media aurait proposé un forfait mensuel de 100.000 dollars pour un flux en temps réel des publications du président américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de Donald Trump spécialisée dans les réseaux sociaux aurait envisagé de facturer aux traders et aux investisseurs jusqu'à 100.000 dollars par mois pour un accès plus rapide aux publications du président américain sur sa plateforme "Truth Social", a rapporté vendredi le Financial Times.
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