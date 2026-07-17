 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Financial Times, Trump Media aurait proposé un forfait mensuel de 100.000 dollars pour un flux en temps réel des publications du président américain
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de Donald Trump spécialisée dans les réseaux sociaux aurait envisagé de facturer aux traders et aux investisseurs jusqu'à 100.000 dollars par mois pour un accès plus rapide aux publications du président américain sur sa plateforme "Truth Social", a rapporté vendredi le Financial Times.

Valeurs associées

TRUMP MEDIA RG-A
9,4100 USD NASDAQ -2,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,96 +6,66%
CAC 40
8 338,81 -0,47%
Pétrole Brent
87,63 +3,26%
SOITEC
87,34 -3,15%
TOTALENERGIES
70,51 +1,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank