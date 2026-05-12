Selon le Financial Times, Trian, la société de Peltz, serait en pourparlers pour lever des fonds en vue d'une offre visant à privatiser Wendy's

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Trian Fund Management, la société de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d'investisseurs pour une offre visant à privatiser la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O , a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. Wendy’s et Trian n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Trian a eu des discussions avec des investisseurs extérieurs, notamment au Moyen-Orient, au sujet du financement d'un éventuel rachat de Wendy's, selon l'article du FT.

M. Peltz avait envisagé une offre publique d'achat sur la chaîne de hamburgers en 2022. En février, il avait déclaré que l'action Wendy's était sous-évaluée , ajoutant qu'il s'était entretenu avec des sources de financement potentielles au sujet d'opérations éventuelles, notamment une acquisition ou d'autres transactions majeures.

M. Peltz détient actuellement une participation de 16,24 % dans Wendy's, contre 16,09 % en juillet de l'année dernière. La participation de la société d'investissement est également passée de 7,78 % en juillet de l'année dernière à 7,85 %.

Wendy's a déclaré à l'époque que son conseil d'administration examinerait toute proposition de Trian Partners conformément à ses obligations fiduciaires, et a indiqué qu'elle avançait rapidement dans son plan de redressement visant à améliorer ses activités aux États-Unis tout en se développant à l'international.

Bien que la société basée à Dublin, dans l'Ohio, ait dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre lors de la publication de ses résultats la semaine dernière, elle a été confrontée à une baisse de ses ventes au cours des derniers trimestres, en raison d'une faible demande dans ses restaurants sur fond de modération des dépenses.

Lundi, l'action Wendy's a clôturé en baisse de plus de 7 % à 6,77 dollars. Selon les données de LSEG, la société est actuellement valorisée à 1,29 milliard de dollars, soit une baisse d'environ 19 % depuis le début de l'année.