Bayer : Ebitda en hausse de 9% au T1 avec les activités agricoles

Logo du fabricant allemand de médicaments Bayer AG à Leverkusen

‌Bayer a fait état mardi ​d'une hausse de 9% de son Ebitda au premier trimestre, ​au-dessus des attentes, grâce notamment aux ​gains liés aux ⁠semences de soja dans sa ‌division agricole.

Le résultat trimestriel avant intérêts, impôts, dépréciation et ​amortissement (Ebitda), ‌ajusté des éléments exceptionnels, s'est ⁠établi à 4,45 milliards d'euros, au-dessus des 3,93 milliards d'euros ⁠attendus ‌par les analystes, selon un ⁠consensus fourni par le ‌groupe.

L'Ebitda de la division ⁠Crop Science a bondi de ⁠17,9%, ‌à 3,0 milliards d'euros, soutenu par ​le ‌règlement cette année d'un différend sur des licences ​liées au soja avec son grand concurrent Corteva.

Le ⁠groupe a également confirmé ses prévisions 2026 ajustées des effets de change.

(Reportage Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)