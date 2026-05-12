Bayer : Ebitda en hausse de 9% au T1 avec les activités agricoles

Logo du fabricant allemand de médicaments Bayer AG à Leverkusen
Bayer a fait état mardi d'une hausse de 9% de son Ebitda au premier trimestre, au-dessus des attentes, grâce notamment aux gains liés aux semences de soja dans sa division agricole.
Le résultat trimestriel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), ajusté des éléments exceptionnels, s'est établi à 4,45 milliards d'euros, au-dessus des 3,93 milliards d'euros attendus par les analystes, selon un consensus fourni par le groupe.
L'Ebitda de la division Crop Science a bondi de 17,9%, à 3,0 milliards d'euros, soutenu par le règlement cette année d'un différend sur des licences liées au soja avec son grand concurrent Corteva.
Le groupe a également confirmé ses prévisions 2026 ajustées des effets de change.
(Reportage Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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