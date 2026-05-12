Selon le Financial Times, Trian, la société de Peltz, étudie les possibilités de financement pour l'offre de rachat de Wendy's

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Trian Fund Management, le fonds de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d'investisseurs en vue d'une éventuelle offre publique d'achat visant à privatiser la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O , a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches desdiscussions.

L'action de Wendy's, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,3 milliard de dollars, a bondi d'environ 10 % en pré-ouverture à la suite de cette information.

Les négociations concernant Wendy's interviennent alors que deux des chaînes de pizzerias nationales les plus populaires des États-Unis – Papa John's PZZA.O et Pizza Hut YUM.N , filiale de Yum Brands – sont sur le point d'être vendues à de nouveaux propriétaires, la concurrence acharnée, la hausse des coûts des matières premières et le recul de la demande des consommateurs ayant pesé sur leurs performances.

Trian aurait eu des discussions avec des investisseurs extérieurs, notamment au Moyen-Orient, concernant le financement d'un rachat de Wendy's, selon le rapport, ce que Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement .

Wendy's et Trian n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Peltz avait envisagé une offre d'achat potentielle pour la chaîne de hamburgers en 2022. En février, il avait déclaré que l'action Wendy's était sous-évaluée et qu'il avait discuté avec des sources de financement potentielles au sujet d'opérations possibles, notamment une acquisition ou d'autres transactions majeures.

Bien que la société basée à Dublin, dans l'Ohio, ait dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre grâce à la vigueur des marchés internationaux lors de la publication de ses résultats la semaine dernière, elle a vu ses ventes à magasins comparables aux États-Unis reculer au deuxième trimestre, alors qu'elles avaient progressé un an plus tôt. L'action a perdu environ 19 % depuis le début de l'année.

Les chaînes de restauration rapide sont confrontées à une faiblesse prolongée des ventes sur des marchés majeurs comme les États-Unis, car la hausse du coût de la vie et la détérioration des conditions d'emploi freinent la propension des consommateurs à manger à l'extérieur.

Peltz détient une participation de 16,24 % dans Wendy's – contre 16,09 % en juillet de l'année dernière – et la participation de Trian est passée de 7,78 % en juillet 2025 à 7,85 %, selon un document déposé en février.

Wendy's avait alors déclaré que son conseil d'administration examinerait toute proposition de Trian Partners conformément à ses obligations fiduciaires. La société avait indiqué qu'elle avançait rapidement dans ses plans de redressement visant à améliorer ses activités aux États-Unis tout en se développant à l'international.