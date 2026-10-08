Selon le Financial Times, Starbucks aurait envisagé de racheter Chipotle

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(Ajout d'un graphique et d'informations sur les activités de Chipotle et Starbucks)

Starbucks SBUX.O a envisagé le rachat de Chipotle Mexican Grill CMG.N , a rapporté jeudi le Financial Times, une opération qui permettrait au directeur général Brian Niccol de retrouver la chaîne de burritos qu'il dirigeait avant de rejoindre le géant du café il y a deux ans.

La chaîne de cafés a travaillé ces derniers mois avec des conseillers sur une proposition de rachat de Chipotle, a rapporté le FT, citant des sources proches du dossier.

Starbucks et Chipotle n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'action de Chipotle, dont la capitalisation boursière s'élève à près de 39 milliards de dollars , a progressé d'environ 6 % jeudi, tandis que celle de Starbucks a reculé d'environ 3 %. La valeur de Starbucks s'élève à environ 107 milliards de dollars , selon les données de LSEG.

La chaîne de burritos est confrontée à une baisse de fréquentation, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires, tandis que la hausse des coûts alimentaires et de main-d’œuvre pèse sur les marges de l’ensemble du secteur. Son action a reculé d’environ 17 % depuis le début de l’année.

Un éventuel accord pourrait également accélérer l’expansion internationale de Chipotle, ont indiqué les analystes.

"Ce qui me plaît dans cette perspective, c’est l’opportunité qui s’offrirait au directeur général Brian Niccol de tirer parti des partenariats sous licence de Starbucks en Europe pour développer Chipotle de manière plus agressive", a déclaré Jim Sanderson, analyste chez Northcoast Research.

À la fin de l’année dernière, Chipotle comptait près de 4 000 restaurants aux États-Unis et une centaine à l’international. De son côté, Starbucks possède environ 40 000 établissements dans le monde, dont quelque 18 000 en Amérique du Nord.

Brian Niccol a rejoint Starbucks en 2024 après avoir passé six ans chez Chipotle, où on lui a attribué le mérite d’avoir supervisé le redressement de l’entreprise à la suite de crises liées à la sécurité alimentaire et d’avoir développé son activité numérique, contribuant ainsi à plusieurs années de forte croissance des ventes.

Il a été recruté par Starbucks pour redresser l’entreprise et, au cours des deux dernières années, s’est attaché à améliorer l’expérience client grâce à un menu simplifié et à des temps d’attente réduits, ce qui a permis d’enregistrer quatre trimestres consécutifs de croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant.

"Nous avons encore du travail à faire", avait déclaré Brian Niccol en juillet après que l’entreprise eut revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices.

"Le moment choisi pour cette annonce est un peu étrange, étant donné que Starbucks est en pleine transformation et n’a pas encore affiché l’amélioration des marges que les investisseurs espèrent probablement. Plutôt que de donner un coup de fouet à la transformation, à première vue, cela semble davantage à un coup d’arrêt", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.