Selon le Financial Times, Meta prévoit de lancer un assistant IA « agentique » avancé destiné aux utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O développe actuellement un assistant d'intelligence artificielle hautement personnalisé destiné à accomplir des tâches quotidiennes pour ses milliards d'utilisateurs, a rapporté mardi le Financial Times, alors que la société fait l'objet d'une attention particulière de la part des investisseurs en raison de l'augmentation de ses dépenses dans le domaine de l'IA.

Le géant des réseaux sociaux développe des outils autonomes, notamment un assistant numérique avancé alimenté par son nouveau modèle d'IA Muse Spark, a indiqué le FT, citant des sources proches du dossier.

L'assistant est actuellement testé en interne par un groupe d'employés et l'objectif était de développer un produit similaire à OpenClaw, selon l'article.

OpenClaw, qui appartient à OpenAI , peut connecter plusieurs outils matériels et logiciels et apprendre à partir des données produites avec beaucoup moins d'intervention humaine qu'un chatbot.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La société mère de Facebook et Instagram a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles à la fin du mois dernier, signalant son intention d'investir des milliards supplémentaires dans les infrastructures d'IA, alors même qu'elle fait face à des pertes potentielles liées à un mouvement de rejet mondial des réseaux sociaux par la jeunesse.