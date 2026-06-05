Selon le Financial Times, Meta envisagerait une importante levée de fonds pour financer son infrastructure d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta META.O envisagerait de lever des dizaines de milliards de dollars dans le cadre d'une offre publique, alors qu'elle cherche de nouvelles sources de financement pour soutenir ses ambitions en matière d'intelligence artificielle, a rapporté vendredi le Financial Times.
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