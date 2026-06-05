Selon le Financial Times, Meta envisagerait une importante levée de fonds pour financer son infrastructure d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 6 à 9)

Meta META.O envisage de lever des dizaines de milliards de dollars dans le cadre d'une offre publique d'actions, alors qu'elle recherche de nouvelles sources de capitaux pour financer ses ambitions en matière d'IA, a rapporté vendredi le Financial Times.

Cette information fait suite à la décision d'Alphabet

GOOGL.O , , de lever 84.75 milliards de dollars dans le cadre d'offres d'actions revues à la hausse, alors que les géants de la tech se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données et tirer parti de la demande croissante en matière d'IA.

Les dirigeants de Meta explorent des moyens « créatifs » de lever des fonds alors que l'entreprise s'apprête à augmenter considérablement ses dépenses liées à l'IA, indique l'article du FT, citant trois personnes proches du dossier.

Après le succès de la levée de fonds d'Alphabet cette semaine, les discussions se sont intensifiées, selon l'article.

Meta n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. L'action de la société de médias sociaux a chuté de 6.6 % à la suite de cet article.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales se tournent de plus en plus vers les marchés de la dette et des capitaux propres pour financer leurs investissements dans les infrastructures d'IA, marquant ainsi un changement par rapport à leur pratique de longue date consistant à financer leurs investissements principalement en espèces.

En octobre, Meta a déposé les documents relatifs à ( ) sa plus importante émission obligataire jamais réalisée, pouvant atteindre 30 milliards de dollars, et a également conclu un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital OWL.N .

En avril, la société mère de Facebook et d'Instagram a relevé ses prévisions annuelles de dépenses d'investissement à un montant compris entre 125 et 145 milliards de dollars.

La société n'a pas encore retenu les services de banques et pourrait finalement ne pas émettre de nouvelles actions, selon l'article du FT, qui ajoute qu'il est « prématuré » d'affirmer que la société a pris une décision et que toutes les options de financement restent sur la table.