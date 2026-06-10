Selon le Financial Times, les entreprises chinoises s'empressent de démanteler leurs structures "red chip"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un article publié mercredi par le Financial Times, plusieurs groupes, dont la start-up d'IA StepFun, soutenue par Tencent, et la chaîne de restauration rapide Home Original Chicken, se sont empressés de démanteler leurs structures de "red chip" avant leurs introductions en Bourse prévues à l'étranger, suite au renforcement des contrôles exercés par Pékin sur les capitaux étrangers.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Les sociétés "red-chip" sont enregistrées à l'étranger, principalement dans des paradis fiscaux, mais détiennent des actifs et des activités en Chine par le biais de participations.