Selon le Financial Times, les dépenses d'OpenAI ont atteint 34 milliards de dollars l'année dernière, en prévision de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a dépensé 34 milliards de dollars l'année dernière pour s'imposer sur le marché en plein essor de l'IA, en prévision de son introduction en bourse prévue, a rapporté lundi le Financial Times.

Les chiffres financiers audités montrent que le fabricant de ChatGPT a dépensé environ 19 milliards de dollars en recherche et développement en 2025 et près de 6 milliards de dollars en ventes et marketing, ainsi qu'en autres coûts, selon le rapport.