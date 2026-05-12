Selon le Financial Times, le fonds Trian de Peltz étudie les possibilités de financement pour l'offre de rachat de Wendy's

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Trian Fund Management, le fonds de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d'investisseurs en vue d'une éventuelle offre de rachat visant à retirer de la cote la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O , a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

L'action de Wendy's, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,3 milliard de dollars, a bondi d'environ 7 % en début de séance.

Les négociations ont lieu alors que deux des chaînes de pizzerias nationales les plus populaires des États-Unis – Papa John's PZZA.O et Pizza Hut YUM.N , filiale de Yum Brands – sont sur le point d'être vendues à de nouveaux propriétaires, la concurrence acharnée, la hausse des coûts des matières premières et le recul de la demande des consommateurs ayant pesé sur leurs performances.

Trian aurait eu des discussions avec des investisseurs extérieurs, notamment au Moyen-Orient, concernant le financement d'un rachat de Wendy's, selon le rapport, que Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement.

Wendy's et Trian n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Peltz avait envisagé une offre de rachat potentielle sur la chaîne de hamburgers en 2022. En février, il avait déclaré que l'action Wendy's était sous-évaluée et qu'il avait discuté avec des sources de financement potentielles au sujet d'opérations possibles, notamment une acquisition ou d'autres transactions majeures.

"La privatisation et un meilleur alignement des coûts pourraient vraiment aider Wendy's à redresser la barre, mais tout dépendra de la mise en œuvre: nous avons tous vu de nombreuses acquisitions échouer dans le secteur de la restauration rapide", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Bien qu'elle ait dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, la société basée à Dublin, dans l'Ohio, a enregistré la semaine dernière sa cinquième baisse trimestrielle consécutive des ventes à périmètre constant aux États-Unis. L'action est en baisse depuis quatre années consécutives et a chuté de près de 19 % depuis le début de l'année.

Au 28 décembre 2025, Wendy's comptait plus de 7 000 restaurants à travers le monde.

Les chaînes de restauration rapide sont confrontées à une faiblesse prolongée des ventes sur des marchés majeurs comme les États-Unis, car la hausse du coût de la vie et la détérioration des conditions d'emploi freinent la propension des consommateurs à manger à l'extérieur.

Peltz détient une participation de 16,24 % dans Wendy's – en hausse par rapport aux 16,09 % détenus en juillet de l'année dernière – et la participation de Trian est passée de 7,78 % en juillet 2025 à 7,85 %, selon un document déposé en février.

Wendy's avait alors déclaré que son conseil d'administration examinerait toute proposition de Trian Partners conformément à ses obligations fiduciaires. La société avait indiqué qu'elle avançait rapidement dans ses plans de redressement visant à améliorer ses activités aux États-Unis tout en se développant à l'international.