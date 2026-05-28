Selon le Financial Times, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, va rejoindre le conseil consultatif de l'université Tsinghua de Pékin

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Jensen Huang, directeur général de Nvidia

NVDA.O , a accepté de rejoindre le conseil consultatif d’une université de Pékin dont Tim Cook, le PDG d’Apple AAPL.O , est le président, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Jensen Huang, qui a accompagné le président américain Donald Trump lors de sa récente visite en Chine (lien), a accepté l'invitation de la School of Economics and Management (SEM) de l'université Tsinghua, une université chinoise d'élite fréquentée par les hauts responsables politiques du pays, à rejoindre son conseil consultatif, a indiqué le journal.

Cette décision intervient également dans un contexte où les États-Unis interdisent depuis 2022 l'exportation vers la Chine des puces les plus sophistiquées de Nvidia, en raison de craintes quant à leurs applications militaires potentielles.

La visite de Trump n'a donné aucun signe de percée concernant la vente des puces IA H200 avancées de Nvidia à la Chine.

Le conseil consultatif de SEM , composé de 65 membres, a été créé en octobre 2000 et compte actuellement parmi ses membres des leaders du secteur technologique américain tels qu'Elon Musk de Tesla, Michael Dell de Dell, Satya Nadella de Microsoft et Mark Zuckerberg de Meta, ainsi que des dirigeants du secteur financier tels que Jamie Dimon de JPMorgan et Larry Fink de BlackRock, selon son site web.Les membres du conseilse réunissent généralement chaque année à Pékin.

Le président chinois Xi Jinping fait partie des personnalités politiques de premier plan qui ont étudié à Tsinghua – parfois surnommée « la Harvard chinoise » – pendant leurs études de premier cycle.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Nvidia a refusé de commenter, tandis que Tsinghua n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.