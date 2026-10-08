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Selon le Financial Times, le chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI serait inférieur de 20 milliards de dollars aux prévisions précédentes
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 23:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI serait inférieur d'environ 20 milliards de dollars aux estimations précédentes, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des documents financiers communiqués aux investisseurs.

OpenAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Voici quelques détails:

* L'entreprise a récemment indiqué à ses investisseurs que son chiffre d'affaires avoisinait les 50 milliards de dollars sur une base annualisée à la fin du mois de septembre, selon l'article, ce qui est bien en deçà des 70 milliards de dollars avancés par des médias , dont Reuters, à la fin du mois dernier

* Cet écart résulte des tentatives des investisseurs d’OpenAI eux-mêmes d’établir une comparaison directe avec le chiffre d’affaires annualisé d’Anthropic, a rapporté le Financial Times, citant une source proche du dossier

* Les deux entreprises calculent ce chiffre de manière différente: Anthropic inclut le chiffre d’affaires provenant des ventes réalisées via des partenaires cloud tels qu’AWS et Google Cloud, tandis qu’OpenAI ne le fait pas, précise l’article du Financial Times

* Le chiffre d’affaires annualisé est parfois un indicateur de ventes trompeur, qui consiste souvent à multiplier le chiffre d’affaires d’un mois par 12, mais il est néanmoins devenu un indicateur populaire couramment utilisé par les start-ups à forte croissance de la Silicon Valley

* OpenAI et son concurrent Anthropic se prépareraient potentiellement à entrer en Bourse, ce qui pourrait donner à Wall Street une vision plus claire de leurs finances, notamment de la pérennité de la croissance rapide de leurs revenus liée à l'essor de l'IA

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