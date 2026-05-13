Selon le Financial Times, JPMorgan s'apprête à remanier la direction de sa banque d'investissement dans le cadre d'une restructuration plus large

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

JPMorgan Chase JPM.N s'apprête à remanier les postes de direction de sa banque d'investissement dans le cadre d'une réorganisation plus large, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Dans le cadre de ce remaniement, la responsable de la couverture Dorothee Blessing, le directeur mondial des marchés de capitaux Kevin Foley et le codirecteur mondial du groupe des institutions financières Jared Kaye seront nommés codirecteurs de la banque d'investissement mondiale, a rapporté le FT.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. JPMorgan n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La banque annoncera la réorganisation à son personnel mercredi, a indiqué le FT, ajoutant que le remaniement proposé placera les spécialistes des fusions et acquisitions sous l'égide des groupes de couverture sectorielle.

Ces changements interviennent dans un contexte de reprise de l'activité mondiale en matière de transactions, les plus grandes banques de Wall Street se livrant une concurrence acharnée pour remporter des contrats.

Les revenus mondiaux des fusions-acquisitions ont bondi de 19% au premier trimestre pour atteindre un record de 11,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données de Dealogic , portés par le secteur technologique – en particulier l'intelligence artificielle – ainsi que par les soins de santé et les services financiers, où certaines des plus grosses transactions ont été conclues.

Charles Bouckaert, co-responsable de la banque d'investissement industrielle chez JPMorgan, remplacerait Anu Aiyengar au poste de responsable mondiale des fusions-acquisitions de la banque, dans le cadre de ce remaniement, selon l'article.

Mme Aiyengar, qui travaille chez JPMorgan depuis 26 ans, deviendrait présidente mondiale de la banque d'investissement, a rapporté le FT.