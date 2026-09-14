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Selon le Financial Times, DFO Management de Dell dirige une opération de retrait de la cote de Baldwin Insurance pour 7,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 04:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture intégrale avec précisions sur la valeur de l'opération)

DFO Management, la société dirigée par Michael Dell, directeur général de Dell DELL.N , est à la tête d'un projet de rachat privé de 7,7 milliards de dollars visant la société de courtage en assurance The Baldwin Insurance Group BWIN.O , a rapporté dimanche le Financial Times.

DFO Management et Sequence Holdings sont en pourparlers avancés avec Baldwin au sujet d’une opération qui devrait valoriser le distributeur d’assurances américain à 32,50 dollars par action, précise l’article, citant des sources proches du dossier.

Cela représenterait une prime d’environ 10 % par rapport à son cours de 29,65 dollars par action à la clôture de vendredi.

L'opération concernant Baldwin devrait être annoncée dès lundi, a indiqué le FT.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Baldwin Insurance Group, DFO Management et Sequence Holdings n’ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Baldwin, dont la valorisation s’élève à environ 4,14 milliards de dollars selon les données de LSEG, propose des solutions de gestion des risques, des conseils en assurance et des services de souscription assistés par la technologie aux entreprises et aux particuliers.

Soutenu par 8VC, Conviction et Lux Capital, Sequence Holdings acquiert des entreprises bien établies dans le secteur des services et modernise leurs opérations à l’aide de logiciels développés en interne.

Baldwin, dont le siège est à Tampa, a déclaré en juillet que son bénéfice par action dilué ajusté avait augmenté de 14 % en glissement annuel pour atteindre 48 centimes au deuxième trimestre 2026, et que le chiffre d’affaires total de la société avait progressé de 30 % en glissement annuel pour s’établir à 492,9 millions de dollars.

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